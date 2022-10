Grippe-Impfung Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Gesundheit Ex-Minister Garg fordert Grippeimpfungen in Impfzentren Von dpa | 12.10.2022, 11:11 Uhr

Der frühere schleswig-holsteinische Gesundheitsminister Heiner Garg fordert Grippeimpfungen auch in den Impfzentren des Landes. Schon jetzt sind die Stationen und Notaufnahmen der Krankenhäuser am Limit, auch wegen Atemwegserkrankungen, teilte der FDP-Landtagsabgeordnete am Mittwoch mit. „Die kommende Wintersaison stellt somit die Funktionsfähigkeit unserer Gesundheitsversorgung vor besondere Herausforderungen, die besonderen Antworten bedürfen.“