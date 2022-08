Raus aus der Isolation, rein in die Normalität: Heiner Garg von der FDP FOTO: Marcus Dewanger up-down up-down Corona: FDP will zurück in die Normalität Ex-Gesundheitsminister Garg: Keine Isolationspflicht mehr Von Martin Schulte | 22.08.2022, 17:27 Uhr

FDP in Schleswig-Holstein will endlich zurück in die Normalität