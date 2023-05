Auftakt Prozess wegen Totschlags gegen 64-Jährigen Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild up-down up-down Prozess Ex-Frau in Husum getötet: Plädoyers und Urteil erwartet Von dpa | 04.05.2023, 02:48 Uhr

Im Prozess gegen einen 64 Jahre alten Mann, der in Husum seine Ex-Frau erstochen haben soll, werden heute nach kurzer Beweisaufnahme die Plädoyers gehalten. Voraussichtlich wird das Landgericht Flensburg am selben Tag auch noch ein Urteil verkünden. Der Mann soll laut Anklage am 6. September vergangenen Jahres in seiner Wohnung mindestens sieben Mal mit einem Messer auf die Frau eingestochen haben. Nachdem die Frau gestorben sei, habe er sie in eine Decke gewickelt und auf den Balkon gelegt. Der Mann hatte die Tat zu Prozessbeginn gestanden, machte aber Erinnerungslücken geltend.