Ex-Bischof Ulrich neuer Beauftragter für jüdisches Leben Religion Ex-Bischof Ulrich ist Beauftragter für jüdisches Leben Von dpa | 01.11.2022, 18:44 Uhr

Der ehemalige Landesbischof Gerhard Ulrich (71) hat in Schleswig-Holstein die Aufgabe des Landesbeauftragten für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus übernommen. „Es darf in unserer Gesellschaft keinen Raum geben für Antisemitismus, gruppenbezogene Verachtung und Verfolgung jeder Art“, sagte Ulrich am Dienstag. Es gehe ihm nicht nur um krasse Bilder des Antisemitismus, sondern um den alltäglichen, fast beiläufigen Antisemitismus in der Mitte der Gesellschaft.