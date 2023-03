Nabu Foto: picture alliance / Hauke-Christi up-down up-down Fischerei EU-Aktionsplan: Nabu fordert Bekenntnis von Bund und Ländern Von dpa | 21.03.2023, 14:16 Uhr

Der Naturschutzbund (Nabu) erwartet bei der anstehenden Agrarministerkonferenz in Büsum ein Bekenntnis von der Bundesregierung und den norddeutschen Küstenländern zu dem kürzlich von der EU-Kommission vorgelegten Aktionsplan für eine nachhaltigere Fischerei. Der Plan sieht unter anderem ein Verbot der Fischerei mit grundberührenden Netzen in Meeresschutzgebieten spätestens bis 2030 vor. Insbesondere Krabbenfischer an der Nordseeküste fürchten deshalb um ihre Existenz. Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) äußerte sich zu einem pauschalen Verbot kritisch. Auch norddeutsche Landesregierungen positionierten sich gegen den EU-Aktionsplan.