ARCHIV - Rasmus Andresen (Fraktion Grüne/EFA) im Plenarsaal im Gebäude des Europäischen Parlaments und spricht. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Archivbild FOTO: Philipp von Ditfurth up-down up-down International EU-Abgeordneter fordert Ende der dänischen Grenzkontrollen Von dpa | 01.08.2022, 14:22 Uhr

Der schleswig-holsteinische Europaabgeordnete Rasmus Andresen (Grüne) verlangt die Beendigung der Kontrollen an der dänisch-deutschen Grenze und ein Einschreiten der EU-Kommission. „Diese unsinnigen Grenzkontrollen müssen ein Ende haben“, erklärte Andresen am Montag. Die dänischen Grenzkontrollen sorgten in den Ferienwochen für unnötige Staus und störten seit 2016 das Zusammenleben sowie den Tourismus in der Grenzregion.