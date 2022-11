Geldscheine Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration up-down up-down Finanzen EU-Abgeordnete fordern mehr Geld zur Stärkung der Wirtschaft Von dpa | 04.11.2022, 12:56 Uhr

Die EU-Abgeordneten aus Schleswig-Holstein fordern, dass Europa mit deutlich mehr Mitteln strategisch wichtige Wirtschaftssektoren stärkt. Dies machten Delara Burkhardt (SPD), Niclas Herbst (CDU) und Rasmus Andresen (Grüne) am Freitag gemeinsam in Kiel deutlich. Der bisherige mehrjährige Finanzrahmen der EU reiche dafür bei weitem nicht aus, sagte Herbst, der wie Burkhardt und Andresen hier die Mitgliedstaaten in der Pflicht sieht.