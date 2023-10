Unwetter Etwa 30.000 Sandsäcke im Kreis Schleswig-Flensburg verteilt Von dpa | 20.10.2023, 12:13 Uhr | Update vor 51 Min. Sturmflut an der Ostseeküste Foto: Frank Molter/dpa up-down up-down

Im Kreis Schleswig-Flensburg sind mit Blick auf die schwere Sturmflut an der Ostsee mehrere Tausend Sandsäcke vorbereitet und verteilt worden. Insgesamt wurden bisher rund 30.000 Sandsäcke an betroffene Ämter und Gemeinden verteilt, weitere 40.000 stehen bei Bedarf zur Verteilung bereit, teilte der Kreis Schleswig-Flensburg am Freitag mit. Der Kreis habe zudem ein Lagezentrum in der Kreisverwaltung gebildet. Das Team dort arbeite seit dem Morgen als Ansprechstelle für alle freiwilligen Feuerwehren im Kreisgebiet.