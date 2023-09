Innere Führung in der Bundeswehr Ethik im Krieg: „Setze ich den besten Kumpel dem größten Risiko aus?“ Von Carlo Jolly | 18.09.2023, 06:30 Uhr Generalmajor Markus Kurczyk diskutierte mit Soldaten an der Unteroffiziersschule der Marine in Plön über das Thema Innere Führung. Foto: Bundeswehr up-down up-down

Generalmajor Markus Kurczyk reist zu den Schulen der Bundeswehr. Er will in Plön oder Mürwik die mentalen Fähigkeiten vermitteln, die in Kriegszeiten wichtig sind - und ethische Fragen in die Gesellschaft tragen..