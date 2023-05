Am Samstagabend heißt es wieder: „12 Points go to ...“

Das Finale des Eurovision Song Contest (ESC) findet am 13. Mai in Liverpool statt. Und die Hamburger Band Lord of the Lost will mit ihrem Song „Blood & Glitter“ endlich mal wieder viele Punkte für Deutschland holen.

Künstler aus 37 Ländern treten dieses Mal an. Millionen Menschen in ganz Europa in Kneipen, Pubs oder auch Zuhause werden das Finale am Samstag verfolgen. Zum wohl letzten Mal wird dabei Peter Urban den Eurovision Song Contest in der ARD kommentieren. Seit 1997 ist der Musik-Experte dabei, somit längst eine Legende und sicherlich für viele auch ein Grund, am Samstag wieder einzuschalten.

In unserer Umfrage des Tages wollen wir nun heute von Ihnen wissen: Was gefällt Ihnen am ESC am meisten? Stimmen Sie gern auch ohne Abo ab.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Das Ergebnis ist nicht repräsentativ.