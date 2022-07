Butterblumen im Sonnenschein. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild FOTO: Karl-Josef Hildenbrand up-down up-down Wetter Es wird ein sehr heißer Tag im Norden Von dpa | 18.07.2022, 19:34 Uhr

Schleswig-Holstein und Hamburg müssen sich auf einen sehr heißen Tag einstellen. In der Hansestadt können nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom Montag Werte bis 36 Grad erreicht werden, in Schleswig-Holstein bis 35 Grad. Die wärmste Region im nördlichsten Bundesland dürfte der Kreis Herzogtum Lauenburg werden. An den Küsten von Nord-und Ostsee soll es vor allem bei auflandigem Wind frischer bleiben. Dort sind Temperaturen bis 26 Grad bestes Badewetter.