Treffen Wärme und Hitze aufeinander, wird es schwül. Das unangenehme Gefühl sorgt dafür, dass manche Menschen Probleme mit dem Kreislauf bekommen und öfters Pausen einlegen müssen. Symbolfoto: Sebastian Willnow Hitze und hohe Luftfeuchtigkeit Es ist schwül in SH: Warum das so unangenehm ist und wie Sie sich schützen Von Dana Ruhnke | 19.06.2023, 14:26 Uhr

Es ist heiß in Schleswig-Holstein und die Luftfeuchtigkeit steigt – von vielen Menschen wird diese Kombination als unangenehm schwül empfunden, doch sie bringt auch gesundheitliche Gefahren. Ein Notfallmediziner erklärt, warum das so ist und wer sich in den kommenden Tagen besonders schützen sollte.