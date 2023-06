Kirche Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Gedenken Erzbistum und Nordkirche erinnern an Lübecker Märtyrer Von dpa | 12.06.2023, 13:26 Uhr

Genau 80 Jahre nach dem Todesurteil wollen das Erzbistum Hamburg und die Nordkirche an die vier sogenannten Lübecker Märtyrer erinnern. Die Gedenkveranstaltung am Samstag (24. Juni) beginnt um 11.00 Uhr mit einer Kranzniederlegung an der Gedenkstätte am Holstenglacis. Anschließend ist nach Angaben des Erzbistums ein gemeinsamer Fußweg zur Hauptkirche St. Michaelis geplant. Am Nachmittag sind den Angaben zufolge weitere dezentrale Veranstaltungen geplant. Zum Abschluss des Tages feiern Erzbischof Stefan Heße und Hauptpastor Alexander Röder um 16.00 Uhr im St. Marien-Dom einen ökumenischen Gottesdienst.