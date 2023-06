Pressekonferenz Erzbischof Heße Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Migration Erzbischof Heße kritisiert Umgang mit Geflüchteten Von dpa | 15.06.2023, 15:45 Uhr

Der Sonderbeauftragte der Deutschen Bischofskonferenz für Flüchtlingsfragen, Hamburgs Erzbischof Stefan Heße, hat den Umgang mit geflüchteten Menschen in Deutschland und Europa kritisiert. „Im politischen Diskurs liegt der Fokus oft auf Strategien zur Verhinderung von Migration“, sagte Heße am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Es wäre wichtig, Migration stärker als politische Gestaltungsaufgabe zu begreifen.“