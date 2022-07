ARCHIV - Ein Schild mit der Aufschrift «Erdbeeren selbstpflücken» und «Spargel» steht an einem Erdbeerfeld in Schleswig-Holstein. Foto: Markus Scholz/dpa/Bildarchiv FOTO: Markus Scholz up-down up-down Agrarwirtschaft Erträge bei Freilanderdbeeren im Norden stark gesunken Von dpa | 26.07.2022, 11:58 Uhr

Absatzprobleme infolge höherer Produktions- und Lohnkosten haben in diesem Jahr den Erdbeerbauern in Schleswig-Holstein zu schaffen gemacht. Früchte blieben deshalb auf dem Feld und teilweise wurden Flächen vorzeitig umgebrochen, wie das Statistikamt Nord am Dienstag berichtete. Im Ergebnis werden die Erträge im Freilandanbau auf 79 Dezitonnen je Hektar geschätzt. Dies läge weit unter dem sechsjährigen Mittel von 107 Dezitonnen.