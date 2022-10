Unfall auf A7 bei Norderstedt Foto: Jonas Walzberg/dpa/Archivbild up-down up-down Prozess Ersthelfer tödlich verletzt: Bewährung für Autofahrerin Von dpa | 06.10.2022, 17:04 Uhr

Eine 27-Jährige, die einen Ersthelfer auf der Autobahn 7 anfuhr und tödlich verletzte, ist zu neun Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Das sagte eine Gerichtssprecherin am Donnerstag nach der Urteilsverkündung. Die Bewährungszeit beträgt zwei Jahre. Die Angeklagte muss eine Geldauflage in Höhe von 2400 Euro an die Nebenklage zahlen.