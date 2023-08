Blaulicht Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Plön Ersthelfer retten zwei kollabierten Männer das Leben Von dpa | 02.08.2023, 11:50 Uhr

Couragierte Ersthelfer haben am Montag und Dienstag zwei kollabierten Männern im Kreis Plön das Leben gerettet. Am Dienstagabend bemerkte ein 16-Jähriger in Lütjenburg, dass ein Mann an einer Bushaltestelle plötzlich zusammenbrach, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der junge Helfer alarmierte sofort den Rettungsdienst und reanimierte den 60-Jährigen unter Anleitung der Leitstelle bis zum Eintreffen des Notarztes.