Umwelt Erstes Wolfsrudel in Schleswig-Holstein ansässig Von dpa | 31.05.2023, 15:08 Uhr

Im Segeberger Forst ist bereits Mitte Mai ein erstes Wolfsrudel in Schleswig-Holstein nachgewiesen worden. Fotofallen lichteten dort die Wölfin „GW2656f“ mit deutlich sichtbarem Gesäuge ab, wie das Umweltministerium am Mittwoch berichtete. Das sei ein Indiz dafür, dass die sogenannte Fähe Welpen säugt. Bilder der Wolfswelpen gibt es bislang aber nicht. Sie befinden sich demnach mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit noch in dem eigens für die Geburt gegrabenen Bau.