Heuler Manu Foto: -/Seehundstation Friedrichskoog gGmbH/dpa up-down up-down Tierschutz Erster Seehund-Heuler der Saison ausgewildert Von dpa | 11.07.2023, 12:03 Uhr

Nach nur sieben Wochen in der Seehundstation Friedrichskoog ist der erste Seehund-Heuler der diesjährigen Geburtensaison ausgewildert worden. „Manu“ konnte am Sonntag mit 28,1 Kilogramm ins Wattenmeer entlassen werden, wie die Seehundstation auf ihren Internetseiten mitteilte. So früh im Sommer habe vor ihm noch kein Heuler ausgewildert werden können. „Manu“ wurde als Frühgeburt am 17. Mai auf Hallig Hooge gefunden und nach Friedrichskoog gebracht. Sein Alter wurde auf zwei bis drei Tage geschätzt. Er wog 9,4 Kilogramm.