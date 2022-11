Erster Schnee im Norden Foto: Bodo Marks/dpa up-down up-down Wetter Erster Schnee: Glätteunfälle und enteiste Flugzeuge Von dpa | 18.11.2022, 11:17 Uhr

Nachdem im Norden noch vor wenigen Wochen T-Shirt-Wetter war, hat nun der Winter erstmals Einzug gehalten. Zumindest ein bisschen. So gab es in vielen Teilen Schnee, auch am Flughafen. Und am Sonntag kommt weiterer dazu. Wenn auch nicht überall.