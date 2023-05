Erste Storchenküken geschlüpft Foto: Jonas Walzberg/dpa up-down up-down Tiere Erste Storchenküken im Norden sind geschlüpft Von dpa | 05.05.2023, 06:31 Uhr

Obwohl es nachts noch immer ziemlich kalt ist, ist in die Storchennester im Norden mittlerweile ordentlich Bewegung gekommen. Sowohl in Hamburg als auch in Schleswig-Holstein sind die ersten Storchenküken geschlüpft.