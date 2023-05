Stau Foto: Mia Bucher/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Erste längere Staus zum Start des Pfingstwochenendes Von dpa | 26.05.2023, 16:54 Uhr

Zu Beginn des Pfingstwochenendes haben sich auf den Autobahnen in Hamburg und Schleswig-Holstein die ersten längeren Staus gebildet. In Hamburg gab es am Freitagnachmittag sowohl auf der A1 als auch auf der A7 jeweils in beide Fahrtrichtungen mehrere Kilometer stockenden Verkehr, wie die Verkehrsleitzentrale der Polizei mitteilte.