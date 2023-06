NATO Übung Air Defender 23 Foto: Markus Scholz/dpa up-down up-down „Air Defender 2023“ Erste Kampfjets für Luftwaffenübung im Norden gelandet Von dpa | 01.06.2023, 17:24 Uhr

Für eine große Luftwaffenübung über Teilen Deutschlands sind die ersten ausländischen Kampfjets in Schleswig-Holstein eingetroffen. Acht Jets vom Typ F18 der US Navy seien bereits am Mittwoch auf dem Fliegerhorst Hohn bei Rendsburg gelandet, sagte ein Sprecher der Luftwaffe am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Weitere Maschinen sollen am Samstag landen, dann auch F16 aus den USA auf dem Fliegerhorst Jagel bei Schleswig.