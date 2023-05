Verdi Foto: Fabian Sommer/dpa/Symbolbild up-down up-down Einzelhandel Erste Annäherung bei Tarifverhandlungen im Nord-Einzelhandel Von dpa | 17.05.2023, 17:01 Uhr

Für die rund 125.000 Beschäftigten des Einzelhandels in Schleswig-Holstein haben am Mittwoch in Neumünster Tarifverhandlungen begonnen. Die Gewerkschaft Verdi sprach nach der ersten Runde am Nachmittag von einer ersten Annäherung. Das Arbeitgeberangebot sei aber noch völlig unzureichend, da es den Beschäftigten einen Reallohnverlust bringen würde. Am 4. Juli wird weiterverhandelt.