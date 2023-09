Regierung Erstaufnahmeeinrichtung in Glückstadt nimmt Betrieb auf Von dpa | 28.09.2023, 10:25 Uhr | Update vor 30 Min. Aminata Touré Foto: Georg Wendt/dpa up-down up-down

In Glückstadt (Kreis Steinburg) ist am Donnerstag eine weitere Erstaufnahmeeinrichtung des Landes für geflüchtete Menschen in Betrieb genommen worden. „Derzeit kommen außerordentlich viele Geflüchtete nach Schleswig-Holstein. Deshalb schaffen wir in Glückstadt weitere Kapazitäten, damit diese Menschen ein Dach über dem Kopf haben und vernünftig aufgenommen werden können“, sagte Integrationsministerin Aminata Touré (Grüne). Zunächst kommen in der Einrichtung 120 Geflüchtete unter.