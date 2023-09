Wetter Erst Regen und Gewitter, Sonntag freundlich Von dpa | 23.09.2023, 10:04 Uhr | Update vor 48 Min. Herbstliches Blatt im Regen Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolfoto up-down up-down

Die Menschen im Norden erwartet ein windiger Herbstanfang an diesem Samstag mit Regen und teilweise auch starken Gewittern. Vormittags kommt es gebietsweise zu Schauern und Gewittern, vor allem in der Nähe der Nordsee auch mit mehrstündigem Starkregen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. An den Küsten kann es vereinzelt Windböen der Stärke sieben geben. Im Tagesverlauf regnet und gewittert es weiterhin unregelmäßig. Die Temperaturen liegen bei Höchstwerten zwischen 17 und 19 Grad.