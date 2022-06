Ein Handschlag auf gute Nachbarschaft: Vize-Kanzler Robert Habeck begrüßt im Foyer des neuen Museums „Flugt“ in Oksböl in Dänemark Königin Margrethe II. FOTO: Museum Flugt up-down up-down Eröffnung mit Robert Habeck und Königin Margrethe Neues Museum erzählt das Schicksal der deutschen Flüchtlinge in Dänemark Von Frank Jung | 26.06.2022, 13:56 Uhr

100 Millionen Menschen sind laut neuen Zahlen des UN-Flüchtlingsrats auf der Flucht. An der dänischen Nordseeküste widmet sich ein neues, von Deutschland mitfinanziertes Museum dem Thema in Vergangenheit und Gegenwart. Ausgangspunkt ist das Schicksal einer Viertelmillion Deutscher, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Dänemark unterkamen.