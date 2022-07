Strohballen liegen auf einem Feld. Foto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild FOTO: Matthias Bein up-down up-down Agrar Ernte der Wintergerste in Schleswig-Holstein hat begonnen Von dpa | 13.07.2022, 10:33 Uhr

Die Getreideernte in Schleswig-Holstein hat mit mittleren bis guten Ergebnissen begonnen. Im Süden des Landes und auf leichteren Böden werde jetzt Wintergerste gedroschen, teilte die Landwirtschaftskammer am Mittwoch mit. Auch Flächen zur Silage für die Futter- und Biogaserzeugung wie Roggen oder Triticale seien schon in der Ernte.