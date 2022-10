Auch in der kommenden Woche wird wieder gestreikt. Foto: Archivfoto: David Ebener up-down up-down Verdi ruft zu Protest auf Erneuter Warnstreik bei privaten Busunternehmen in SH Von dpa | 14.10.2022, 17:20 Uhr

Pendler müssen sich in Schleswig-Holstein am Dienstag erneut auf den Ausfall von Bussen privater Unternehmen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Fahrer zu einem eintägigen Protest von Dienstbeginn bis Schichtende aufgerufen. Betroffen seien weite Teile des gesamten Bundeslandes, teilte die Gewerkschaft am Freitag mit.