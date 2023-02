Warnstreiks bei der Deutschen Post - Hamburg Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Tarifkonflikt Erneut Warnstreik bei den Post-Beschäftigten im Norden Von dpa | 07.02.2023, 14:37 Uhr

Hunderte Beschäftigte der Post sind kurz vor der dritten Verhandlungsrunde in Hamburg und Schleswig-Holstein erneut in einen Warnstreik getreten. Durch die ganztägige Arbeitsniederlegung am Dienstag seien rund 2,3 Millionen Postsendungen liegen geblieben, teilte die Gewerkschaft Verdi mit. Um ihren Forderungen nach mehr Lohn für die bundesweit rund 160.000 Tarifbeschäftigten Nachdruck zu verleihen, zogen Post-Beschäftigte in zwei Demonstrationszügen vom Hauptbahnhof sowie von der Messe zum Gänsemarkt.