Verkehr Erneut Sperrungen der Anschlussstelle Bad Oldesloe auf A1 Von dpa | 16.10.2023, 11:56 Uhr | Update vor 28 Min. Gesperrte Straße Foto: David Young/dpa/Symbolbild

Autofahrer müssen auf der Autobahn 1 an der Anschlussstelle Reinfeld zwischen dem 17. und 21. Oktober erneut mit Behinderungen rechnen. In dieser Zeit werden jeweils zwischen 20.00 und 6.00 Uhr die mobilen Schutzwände beider Fahrtrichtungen nacheinander abgebaut. In den Nächten vom 19. bis zum 21. Oktober wird die Anschlussstelle Reinfeld nach Angaben der Autoahn GmbH des Bundes voll gesperrt. Eine Umleitung über die Anschlussstelle Bad Oldesloe ist ausgeschildert. Tagsüber stehen dem Verkehr zwei Fahrstreifen je Fahrtrichtung zur Verfügung.