Ostholstein Erneut Feuer in Ameos-Klinikum: Patient unter Verdacht Von dpa | 27.12.2022, 14:35 Uhr

Auf dem Gelände des Ameos-Klinikums in Heiligenhafen ist es erneut zu einem Brand gekommen. Am Nachmittag des ersten Weihnachtsfeiertages sei in einem Patientenzimmer im ersten Obergeschoss ein Feuer mit erheblicher Rauchentwicklung ausgebrochen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach bisherigen Erkenntnissen habe ein 36 Jahre alter psychisch auffälliger Patient in seinem Zimmer Gegenstände angezündet, sagte ein Polizeisprecher. Andere Patienten wurden den Angaben zufolge nicht verletzt.