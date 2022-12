Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Kiel Erneut Ermittlungen wegen versuchter Tötung am Hauptbahnhof Von dpa | 05.12.2022, 14:49 Uhr

Zum zweiten Mal binnen weniger Tage hat am Kieler Hauptbahnhof ein Jugendlicher Verletzungen durch einen Messerstich erlitten. Die Staatsanwaltschaft wertet den Vorfall vom Samstag ebenso als versuchte Tötung wie eine Messerattacke auf einen 17-Jährigen am vergangenen Dienstag. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mitteilten, gehen die Ermittler von einem Zusammenhang zwischen beiden Taten aus, auch wenn die Beteiligten nicht identisch seien.