Segeberg Ermittlungen zur Brandursache in Pronstorf dauern an Von dpa | 14.12.2022, 15:10 Uhr

Die Ermittlungen zur Ursache des Brandes mit zwei Toten in Pronstorf im Kreis Segeberg dauern an. „Bislang liegen keine Hinweise auf eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung vor“, teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. „Aktuell prüfen Sachverständige des Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein anhand der bislang vorliegenden Unterlagen mögliche technische Ursachen.“