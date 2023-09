Kriminalität Ermittlungen nach Schlägerei in Lübeck Von dpa | 17.09.2023, 10:04 Uhr | Update vor 2 Std. Polizei Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung auf offener Straße ist in Lübeck am Freitagnachmittag mindestens ein Mensch verletzt worden. Zuvor hatte die Regionalleitstelle von fünf Verletzten gesprochen, darunter einer schwer verletzten Person. Die Ermittlungen zu dem Geschehen liefen, berichtete ein Polizeisprecher am Samstag. Zuvor hatten Medien berichtet.