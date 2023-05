Polizisten Foto: Silas Stein/dpa/Symbolbild up-down up-down Übergriffe Ermittlungen nach Messerangriff auf AfD-Kommunalpolitiker Von dpa | 24.05.2023, 13:43 Uhr

Nach dem Messerangriff auf den Schleswiger AfD-Kommunalpolitiker Bent Lund nahe seines Wohnorts dauern die Ermittlungen der Flensburger Staatsanwaltschaft an. Die Behörde ermittele weiter wegen Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung, sagte Oberstaatsanwältin Inke Dellius am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Ein politischer Hintergrund des Vorfalls vom Abend des 18. Mai sei nicht auszuschließen. Lund war am 14. Mai bei der Kommunalwahl im Norden über die AfD-Liste in den neuen Kreistag gewählt worden.