Neumünster Ermittlungen nach Einsatz bei geplantem Rechtsrock-Konzert Von dpa | 06.03.2023, 10:39 Uhr

Nach der Verhinderung eines geplanten Konzerts mehrerer Rechtsrock-Bands am Wochenende in Neumünster laufen die Ermittlungen der Polizei weiter. Bei dem Einsatz wurden in der Nacht zum Sonntag zwei Beamte verletzt, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Die Polizei erhob Anzeigen wegen mehrerer Straftaten, darunter schweren Landfriedensbruchs, Körperverletzung und Widerstands. Zudem sprachen Beamte gegen Anwesende 225 Platzverweise aus.