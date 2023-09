Lübeck Ermittler sehen Zusammenhang zwischen Angriff und Schlägerei Von dpa | 19.09.2023, 18:10 Uhr | Update vor 21 Min. Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein Angriff auf zwei Jugendliche und eine Schlägerei am Freitag in Lübeck stehen nach Erkenntnissen der Ermittler mutmaßlich in einem Zusammenhang. Die Lübecker Staatsanwaltschaft sowie eine eigens eingerichtete Ermittlungsgruppe der Polizei ermittelten unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, teilte die Polizei am Dienstag mit.