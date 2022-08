ARCHIV - Ein Versetzboot setzt Techniker im Offshore-Windpark "Nordsee 1" ab. Foto: picture alliance / Ingo Wagner/dpa/Archivbild FOTO: Ingo Wagner up-down up-down Studie Erhöhte Metallkonzentrationen um Windanlangen in der Nordsee Von dpa | 10.08.2022, 12:43 Uhr

Der Korrosionsschutz an Offshore-Anlagen könnte nach einer neuen Studie zu erhöhten Konzentrationen von Metallen im Meerwasser und Meeresboden führen. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie untersuchte in Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum Hereon (Geesthacht) Wasser- und Bodenproben aus der Umgebung von Windparks in der Nordsee. Dabei habe das Forscherteam vereinzelt erhöhte Konzentrationen von Aluminium, Zink, Indium und Gallium beobachtet, teilte das Bundesamt am Mittwoch in Hamburg mit. Im Sediment seien vereinzelt auch lokal erhöhte Konzentrationen von Blei gefunden worden.