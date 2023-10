Migration Erhöhte Kapazität der Landesunterkünfte: 10.000 Flüchtlinge Von dpa | 09.10.2023, 19:41 Uhr | Update vor 21 Min. Aminata Touré Foto: Georg Wendt/dpa up-down up-down

Schleswig-Holstein wird die Kapazität seiner Landesunterkünfte für Flüchtlinge auf rund 10.000 erhöhen. Das kündigte Integrationsministerin Aminata Touré (Grüne) am Montag in Kiel nach einem Migrationsgipfel mit den Kommunen und den kommunalen Spitzenverbänden an.