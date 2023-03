Polizei Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Stormarn Erfolgloser Tankstellenräuber flüchtet ohne Beute Von dpa | 14.03.2023, 16:38 Uhr

Ein etwa 40 Jahre alter Mann hat am Dienstag versucht, eine Spielhalle in Bad Oldesloe zu überfallen. Er bedrohte die 26 Jahre alte Spielhallenaufsicht mit einem waffenähnlichen Gegenstand und forderte die Herausgabe von Bargeld. Doch statt das Geld herauszugeben, habe sich die Angestellte in einem Nebenraum in Sicherheit gebracht, teilte die Polizei mit. Deshalb habe der Mann zunächst vergeblich versucht, die Kasse zu öffnen. Schließlich trat er ohne Beute die Flucht an.