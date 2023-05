Stichwahl um das Präsidentenamt in der Türkei Foto: Ali Unal/AP up-down up-down Wahlen Erdogan-Anhänger fahren durch Neumünster und Rendsburg Von dpa | 29.05.2023, 10:39 Uhr

Aus Freude über die Wiederwahl des türkischen Recep Tayyip Erdogan sind am Sonntagabend in Neumünster und Rendsburg mehrere hundert Menschen auf die Straße gegangen. In Neumünster hätten sich zahlreiche Anhänger Erdogans zunächst auf dem Großflecken versammelt und türkische Nationalflaggen geschwenkt, teilte die Polizei am Montag mit. Anschließend seien etwa 400 bis 500 Menschen in bis zu 200 Fahrzeugen in einem Autokorso durch die Innenstadt gefahren. In Rendsburg wiederum seien etwa 200 Erdogan-Fans in 50 Autos durch die Stadt gefahren. Beide Veranstaltungen blieben den Angaben zufolge friedlich.