Anke Erdmann Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild Grüne Erdmann: Parteitag zeigt Bereitschaft zur Verantwortung Von dpa | 16.10.2022, 17:48 Uhr

Vom Bundesparteitag der Grünen in Bonn ist nach Ansicht von Schleswig-Holsteins Grünen-Chefin Anke Erdmann ein Zeichen der Geschlossenheit ausgegangen. „Vor der Tür Demonstrationen, in der Halle ernsthafte Debatten und immer wieder standing ovations - ich habe schon viele Parteitage erlebt, aber diese Mischung war besonders“, erklärte sie am Sonntag nach dem Parteitag in der früheren Bundeshauptstadt.