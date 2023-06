Logo NEO Sina Hansen (19) arbeitet als Einweiserin auf einem Erdbeerfeld in der Nähe von Flensburg. Foto: Michael Staudt up-down up-down Mit interaktiver Karte Erdbeeren zum Selbstpflücken: Dos, Dont‘s und Dreistigkeiten in SH Von Inga Gercke | 26.06.2023, 14:10 Uhr

Naschen ohne Ende? Welche Regeln gibt es auf einem Erdbeerfeld zum Selbstpflücken? Was ist erlaubt? Was verboten? Und vor allem: Wo kann man in SH pflücken gehen?