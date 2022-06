Auch in nördlichen Gefilden werden sie jetzt reif: Erdbeeren FOTO: Uli Deck Erntebeginn in SH Erdbeer-Saison zwischen sinkender Kaufkraft und Kostenexplosion Von Frank Jung | 31.05.2022, 16:32 Uhr

In Nordrhein-Westfalen empfinden einige Erzeuger das Geschäft als so schlecht, dass sie Früchte sogar vernichten. Warum ihre Kollegen in Schleswig-Holstein hoffen, dass es im Norden besser läuft, aber auch sie nervös sind.