Kriminalität Entwarnung: Brief mit verdächtiger Substanz Von dpa | 06.10.2023, 15:03 Uhr | Update vor 1 Std. Polizei Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down

Nachdem am Freitagmorgen am Amtsgericht in Oldenburg (Kreis Ostholstein) ein verdächtiger Brief mit einer zunächst unbekannten Substanz eingegangen war, hat die Polizei Entwarnung gegeben. Einer vorläufigen Analyse der Berufsfeuerwehr Hamburg zufolge handelte es sich bei dem im Brief befindlichen weißen Pulver um ein Gemisch aus Mehl und Backpulver, wie die Polizei mitteilte. Hinweise auf den Absender des Briefes lagen den Ermittlern zunächst nicht vor.