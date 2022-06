ARCHIV - Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild FOTO: Carsten Rehder Pinneberg Entlaufene Kuhherde sorgt für Sperrung der A23 Von dpa | 09.06.2022, 06:58 Uhr

Eine entlaufene Kuhherde hat in der Nacht zum Donnerstag für eine mehrstündige Sperrung der Autobahn 23 gesorgt. 15 Tiere standen auf der Fahrbahn und wurden von Polizei und Tierhaltern auf Höhe des Nordostseekanals festgehalten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Sperrung wurde am Morgen (6.00 Uhr) wieder aufgehoben. Wem die Tiere gehören, war zunächst unklar.