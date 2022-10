In Schleswig-Holstein sind Herbstferien. Eigentlich ein Grund für viele Familien, noch einmal in den Süden zu fliegen. Nun ist es dort nicht mehr so heiß wie in den Sommermonaten und außerdem kann man noch einmal Sonne tanken, bevor Herbst und Winter bei uns so richtig loslegen.

Doch in diesem Jahr haben viele eher die steigenden Energiekosten im Kopf als einen entspannten Pauschalurlaub auf Mallorca.

Der Hamburger Flughafen rechnet allerdings auch in diesem Herbst mit vielen Fluggästen. Der Airport appelliert sogar an die Passagiere geduldig sein, da es zu Spitzenzeiten zu längeren Wartezeiten kommen kann.

Deshalb möchten wir heute von Ihnen wissen: Fahren Sie trotz Energiekrise in den Urlaub oder verzichten Sie in diesem Jahr lieber auf eine Reise? Machen Sie mit bei unserer Umfrage des Tages und stimmen Sie ab – auch ohne Abo.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.