Frieren beim Weihnachtsgottesdienst? Auch die Kirchengemeinden in Schleswig-Holstein und Hamburg sind angehalten, Energie zu sparen und damit Heizkosten zu senken.

„Möglicherweise gelingt es so sogar, einige Kirchen gar nicht zu beheizen“, heißt es in einer Empfehlung der Nordkirche an die Gemeinden. Von Temperaturen zwischen fünf bis acht Grad ist da die Rede.

Viele Kirchen folgen den Empfehlungen bereits, andere haben die Gottesdienste bisher ins Gemeindehaus verlegt. Vorschreiben können die Kirchenleitungen den Gemeinden aber nicht, die Heizungen runterzudrehen.

Was meinen Sie – sollten die Kirchen zumindest am Heiligabend geheizt werden oder ist konsequentes Sparen der richtige Weg? Stimmen Sie gern auch ohne Abo ab.

