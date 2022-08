Der Herbst steht vor der Tür, die Tage werden wieder kürzer. Und damit rückt angesichts der Energiekrise nicht nur die Frage nach dem Heizen, sondern eben auch nach Licht und Beleuchtung stärker in den Fokus.

Energieeinsparverordnung ab 1. September

Innenstädte in Deutschland dürften ab dem 1. September deutlich dunkler werden. Denn dann soll die Energieeinsparverordnung der Bundesregierung in Kraft treten, die am Mittwoch in Berlin beschlossen wurde. Demnach ist dem Einzelhandel unter anderem vorgeschrieben, Türen und Fenster nicht dauerhaft offen stehen zu lassen. Schaufenster sollen zudem nachts nicht mehr beleuchtet werden dürfen. Gleiches gilt für Werbeanzeigen.

In einer politischen und gesellschaftlichen Kraftanstrengung müsse Energie eingespart werden, betonte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. „Wir müssen uns alle unterhaken und richtig anstrengen.“

Sorgen vor Sicherheitsproblemen

Der Handel sieht die Regelung kritisch und befürchtet negative Folgen. Genannt wird dabei vor allem der Sicherheitsaspekt in den Innenstädten. Weniger Licht könnte zu mehr Einbrüchen und Vandalismus führen.

Die beschlossenen Maßnahmen sollen für sechs Monate gelten und fallen damit auch in die Weihnachtszeit – während der ja insbesondere festlich beleuchtete Straßen für entsprechende Stimmung sorgen. Es bleibt abzuwarten, inwieweit auch hier dieses Jahr alles ein wenig anders werden wird.

In unserer Umfrage des Tages wollen wir nun heute von Ihnen wissen, wie Sie zu dem Thema stehen? Sollten Innenstädte weniger beleuchtet werden oder halten Sie das für einen Fehler?

Stimmen Sie gerne auch ohne Abo ab.

Das Ergebnis ist nicht repräsentativ.